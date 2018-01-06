Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günde yaklaşık 1 milyon kişinin kullandığı 535 metrobüs, Hasanpaşa, Avcılar, Beylikdüzü ve Edirnekapı’daki garajlarda görev yapan 250’nin üzerindeki görevlilerce temizleniyor. Metrobüsün dışında başlayan temizlik daha sonra iç tarafta devam ediyor. Tutacaklar başta olmak üzere metal ve plastik tüm yüzeyler siliniyor. Haftada bir detaylı iç temizlik yapılan metrobüsler ayda bir de dezenfekte edici maddelerle arındırılıyor. Temizlik işlemlerinin ardından şoföre teslim edilen araç, İstanbulluların hizmetine sunuluyor.

Taşeron firma çalışanlarınca yapılan temizlik çalışmaları İETT yetkililerince de denetleniyor. Akredite laboratuvarlara aldırılan numunelerle metrobüslerin temizliği yılda iki kez raporlanıyor.



“Halk, yaz kış metrobüslere güvenle binebilir”

Metrobüs Garaj Müdürü Zeynel Albaş, İstanbulluların güvenli şekilde yolculuk etmeleri için metrobüs garajlarında hummalı bir çalışma yapıldığını söyledi.

Metrobüslerin seferlerini tamamladıktan sonra araçların garaja bırakıldığını aktaran Albaş, burada öncelikle yakıt ikmallerinin yapıldığını belirtti. Daha sonra araçların temizliğe alındığını kaydeden Albaş, “Metrobüslerimizi her gün temizliyoruz. Haftalık olarak detaylı temizlik yapıyoruz. Aylık olarak da dezenfektan işlemlerine tabi tutuyoruz. Bunlarla alakalı yılda iki kez akredite laboratuvarlara numune aldırıyoruz. Çıkan sonuçlara göre vatandaşların güvenle metrobüslere binebileceklerini söyleyebiliriz.” dedi.

Laboratuvarların bakteri ve küf, mantar, maya ölçümü yaptığını aktaran Albaş, “Sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü’nün kapalı alanlar için sınır değerler olarak belirlediği rakamların 100 kat altında. İstanbul halkı, yaz kış metrobüslere güvenle binebilir” diye konuştu.