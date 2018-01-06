Çölyakla Yaşam Derneği ile yapılan çalışmalarla birlikte bir gönüllülük projesi biçiminde gerçekleşen ders, bu hastalık hakkında daha önce hiç bilgisi olmayan pek çok öğrencinin Çölyak ile ilgili farkındalığını artırmayı amaçlıyor.