Çölyakla Yaşam Derneği ile yapılan çalışmalarla birlikte bir gönüllülük projesi biçiminde gerçekleşen ders, bu hastalık hakkında daha önce hiç bilgisi olmayan pek çok öğrencinin Çölyak ile ilgili farkındalığını artırmayı amaçlıyor.
Çölyak, ders oldu
06.01.2018 - 06:21 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 06:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Sibel Akmehmet Şekerler, toplumda ve üniversite içerisinde Çölyak hastalığına dair farkındalık oluşturmak maksadıyla bir ders açtı.
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533906 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533906.aspx
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