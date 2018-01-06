Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu'nda Ambarlar Nakliyeciler Sitesi'nde faaliyet gösteren ve yıkılacağı iddiasıyla sitenin girişini kamyonet ve tırlarla kapatıp, slogan atarak eylem yapan gruba polis müdahale etti.

SİTENİN GİRİŞİNDE ATEŞ YAKTILAR

Zeytinburnu Ambarlarda bulunan sitede faaliyet gösteren iş yeri sahipleri ve işçiler, özel bir şirket tarafından satın alınan ve kendilerine yeni bir yer yapılmadan bu uygulamanın hayata geçemeyeceğini belirten esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan yıkım kararını sitenin girişinde ateş yakarak protesto etti.

SIK SIK SLOGAN ATTILAR

7 Blok ve yaklaşık 250 iş yeri bulunan ve bini aşkın kişinin çalıştığı sitenin girişine akşam saatlerinde araçlarını park eden grup eylem başlattı. Kamyonet ve tırlar ile sitenin girişi kapatan işçiler daha sonra ateş yakarak eylemini sürdürdü. Sık sık slogan atan gruba, polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarılar yaptı. Uyarıları dikkate almayan grup slogan atmaya devam etti. Yıkımın gerçekleştirileceği alana çok sayıda çevik kuvvet, zabıta ekipleri, Toplumsal olaylara müdahale araçları ve zırhlı araçlar sevk edildi.

POLİSLE EYLEMCİLER ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI

Polis, Nakliyeciler Sitesi'nin girişini kapatıp saatlerdir eyleme devam edilen sitenin yan tarafındaki bahçeden zırhlı kepçe ve TOMA'larla site içerisine girmeye çalıştı. Yolu kapatan eylemci grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Uyarılara rağmen yolu açmayan gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Çok sayıda Çevik Kuvvet polisi müdahalenin ardından içeriye girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta görevlilerinin de hazır bulunduğu Nakliyeciler Sitesi'nde ekiplerin çalışmaları sürüyor.