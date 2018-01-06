Bandırma- Çanakkale kara yolunda Mehmet Emin Gürdere (62) idaresindeki 17 LE 671 plakalı motosiklet, yol kenarında park hâlinde olan 17 EN 185 plakalı kamyona arkadan çarptı. Gürdere, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Gürdere'nin cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.
Park hâlindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldü
06.01.2018 - 10:52 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, park halindeki kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Etiketler : çanakkale,kaza,haberler,
533944 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533944.aspx
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