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Konya'da müteahhitlere silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
06.01.2018 - 11:40 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaat ve müteahhit bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından adrese çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
Etiketler : konya,ereğli,silahlı saldırı,
533947 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533947.aspx
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