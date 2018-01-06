Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'da yakalandığı kansere açlıkla direnmeye çalışırken hayatını kaybeden 44 yaşındaki Banu Mısırlıoğlu'nun 11 aylık bebeği de annesiz kaldı. Efeler ilçesinde yaşayan evli ve üç çocuk annesi Mısırlıoğlu'na 14 Şubat'ta son çocuğunu dünyaya getirmesinin ardından rahatsızlanarak başvurduğu hastanede rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu.

ARAŞTIRMA YAPTI

7 buçuk santimetre büyüklüğündeki tümörle birlikte hastalığının dördüncü evresinde olduğunu öğrenen Mısırlıoğlu'na, yaşama şansının yüzde 20 olduğu söylendi. Mısırlıoğlu, yeni dünyaya getirdiği kızı için kemoterapi tedavisini reddederek yaptığı araştırmalar sonucunda aç kalmanın kanserli hücreleri yok ettiği bilgisine ulaşınca açlık orucuna başladı.

'BİLİMSEL DEĞİL'

Kansere açlıkla direnmeye çalışan Mısırlıoğlu'nun hayata tutunmak için verdiği mücadeleyi yorumlayan, Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sabri Barutça, aç kalarak kanseri yenmenin bilimsel açıdan mümkün olmadığı şeklinde açıklamada bulunmuştu.

UZMANLARI DİNLEMEDİ, ÖLÜME GİTTİ



Uzmanların uyarısına rağmen ölüme giden Mısırlıoğlu, geçen yıl 14 Haziran'dan bu yana hiçbir şey yemiyordu. İlk başta hastalığının iyileşme göstermesine rağmen ilerleyen zamanda vücudunun direnci azalan Mısırlıoğlu, geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Ankara Onkoloji Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kanserle savaşını kaybeden Mısıroğlu, 11 aylık Kayra bebeği ile birlikte üç çocuğunu öksüz bıraktı. Mısırlıoğlu'nun cenazesi Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Mısırlıoğlu'nun ölümüyle gözyaşlarına boğulan arkadaşları ve sevenleri sosyal medyadan baş sağlığı mesajları paylaştı. Yeni Asır