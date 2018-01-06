Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Sakarya istikametine gitmekte olan Arif Çakıroğlu yönetimindeki 26 TU 194 plakalı çekici ve bu araca bağlı 26 NH 380 plakalı yarı römork, Osmaneli ilçesi İçmeler Mevkiinde aynı istikamette seyir halinde bulunan Ramazan Akkuş yönetimindeki 34 KR 705 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yaşanan kaza sonrası Akkuş yönetimindeki 34 KR 705 plakalı kamyon da önünde seyreden Refik Fidan yönetimindeki 34 MCU29 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanan 26 TU 194 plakalı tır sürücüsü Arif Çakıroğlu ve 34 KR 705 plakalı kamyon sürücüsü Ramazan Akkuş yaralandı. Araç içerisinde sıkışan Arif Çakıroğlu olay yerine gelen Bilecik AFAD görevlilerince araç içerisinde çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 görevlilerince ilk tedavisi yapıldıktan sonra Osmaneli Devlet Hastanesine götürüldü. 34 MCU 29 plakalı kamyon sürücüsü Refik Fidan, kazayı yara almadan atlatırken, yol trafiğe kontrollü şekilde tek şeritten verildi.