Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde devam eden altyapı çalışmaları sırasında patlayan su borusu toprak kaymasına neden oldu. Su patlağının meydana geldiği anda çukurda büz yerleştiren Mehmet E. isimli işçi beline kara toprak ve suya gömüldü. Çevredeki iş arkadaşlarının itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler talihsiz işçiyi yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından saplandığı yerden kurtardı. Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan işçinin sadece sağ kolunda bir yaralanma olduğu ve tedbir amaçlı hastanede tutulduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı Yeşilyurt Lisesinin bulunduğu sokak tedbir amaçlı şeritlerle çevrildi.