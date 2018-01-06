Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde devam eden altyapı çalışmaları sırasında patlayan su borusu toprak kaymasına neden oldu. Su patlağının meydana geldiği anda çukurda büz yerleştiren Mehmet E. isimli işçi beline kara toprak ve suya gömüldü. Çevredeki iş arkadaşlarının itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler talihsiz işçiyi yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından saplandığı yerden kurtardı. Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan işçinin sadece sağ kolunda bir yaralanma olduğu ve tedbir amaçlı hastanede tutulduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı Yeşilyurt Lisesinin bulunduğu sokak tedbir amaçlı şeritlerle çevrildi.
Toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı
06.01.2018 - 11:51 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu beline kadar su ve toprağa gömülen Mehmet E. isimli işçi yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler : manisa,haberler,işçi,göçük altında kalan işçi,
533959 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533959.aspx
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