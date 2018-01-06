Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi'nde inşaatı devam eden binanın 11. katında çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen Suriyeli işçi dengesini kaybederek zemine düştü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de inşaata gelerek incelemelerde bulundu. İşçinin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu arada, inşaatın belirli bölümlerinde düşmeye önlem amaçlı gerilen file olduğu ancak kazanın yaşandığı kısımda bulunmadığı belirlendi. Olayı gördüğünü belirten vatandaşlardan Mustafa Çetinbaş, gazetecilere, işçinin zeminden yukarıya halatla çekilen demirleri tutmaya çalıştığını söyledi. Çetinbaş, işçinin ilk denemesinde başarısız olduğunu ikincide ise demirleri tuttuğunu ancak dengesini kaybederek düştüğünü anlattı.