Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan Akın H. ile eşi N.H. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akın H., N.H.'yi bıçakladıktan sonra pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Yaralanan kadın, otomobiline binerek Bafra Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ilk müdahale ardından ağır yaralı kadın, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan Akın H.'nin yakalanması için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.