Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesinde Ulubey Mahallesi 873 Cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında kanepenin alev almasıyla yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, elinde 1.5 yaşındaki bebek ile balkonda bekleyen 6 aylık hamile Yıldız Öztürk'ün yardımına koştu. Öztürk, yangının korkusuyla kucağındaki 1.5 yaşındaki bebeğini 1'inci kattan vatandaşın kucağına atarak kurtardı. Vatandaşlar daha sonra mahsur kalan 6 aylık hamile Öztürk'ü balkondan indirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekipleri de yangın dumanından etkilenen Yıldız Öztürk ve 1.5 yaşındaki çocuğunu ambulansla Ankara Hastanesine sevk etti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken, balkonda mahsur kalan ailenin yardımına koşan vatandaşlardan Suriyeli olduğu belirtilen El Ahmede ise aniden fenalaştı ve ambulansa kaldırılarak en yakın hastaneye götürüldü.



"Çocuğu 1'inci kattan attı, ben de tuttum"

Balkonda mahsur kalan ailenin yardımına ilk koşan görgü şahidi olayı şöyle anlattı: "Biz burada esnafız. Yan komşumuz ‘acil gelin’ dedi. Koşarak gittik baktık bir tane abla kucağında çocukla birinci katta bekliyordu. Çok korkmuştu bize biraz bağırdı. Birinci kattan çocuğu attı ben de tuttum. İtfaiye haber verdik onlar gelene kadar kadını da kurtaralım dedik ve hemen merdiven kurduk. Ablayı indirdik, o sırada ambulans gelmişti hemen ambulansa bindirdik."



"Eve girdik tüpü dışarı attık"

Daha sonra evin içine girdiklerini belirten görgü şahidi, "Tüp patlamasın diye tüpü dışarı çıkardık. Suriyeli biri vardı galiba oda dumandan etkilenmişti. Onu da hastaneye kaldırdılar" dedi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.