Merkeze bağlı Çatağıl köyünde ikamet ettiği evin arızalanan lambasını tamir etmeye çalışan Tevfik Akyüz (62) elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Akyüz, komşularının yardımıyla Burdur Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.