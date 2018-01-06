Merkeze bağlı Çatağıl köyünde ikamet ettiği evin arızalanan lambasını tamir etmeye çalışan Tevfik Akyüz (62) elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Akyüz, komşularının yardımıyla Burdur Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Arızalanan lambasını tamir ederken feci şekilde öldü
06.01.2018 - 15:33 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur'da arızalanan lambayı tamir etmeye çalışan kişi, elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdi.
Etiketler : burdur,elektrik akımı,haberler,
533991 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533991.aspx
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