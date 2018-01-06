Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, E-5 Karayolu Küçükçekmece mevki Topkapı istikametinde gerçekleşti. Kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarpması sonucu kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.Olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye götürüldü.

Kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu direk yamuldu. E-5 Karayolu üzerinde yan yatan kamyonet trafik yoğunluğuna neden oldu.

“ÖNCE BARİYERE SONRA DİREĞE ÇARPTI”

Çevrede bulunan bir görgü tanığı Nebi Gümüş ise “Ben lokantada çalışıyorum, motorcuyum tesadüfen buradan geçiyordum bir baktım kamyonet direğe çarptı ve sonra yan yattı. Önce bariyere girdi sonra direğe çarptı” ifadelerini kullandı.