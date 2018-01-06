Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşıyaka ilçesi Alaybey semti sahil bandı, belediye ekiplerince düzenli olarak vatandaşların attığı çöpler temizlenirken vatandaşların çöplerini çöp kutusu yerine denize atması, çevre kirliliğine neden oluyor. Sahil şeridinde okul çantasından süt kutusuna, ayakkabıdan alkol şişesine çöplere rastlanıyor. En son olarak telef olmuş bir sokak köpeğinin de Alaybey sahilinden çıkması vatandaşları şoke etti. Sahile gezmek için çocukları yada torunları ile gelen aileler, deniz kirliliğinden rahatsız olurken belediyenin temizlemesine rağmen insanların duyarsız davranıp çöplerini denize atmasına tepki gösteriyor.

Vatandaşlar isyan etti



Deniz kenarına eşi ile gezmek için gelen Aydın Yılmaz, ''Buraya gelen insanlara söylüyorum. Burada tükettikleri gıdaların çöplerini sağa sola atmasınlar, çöp tenekesine atsınlar, gerçekten utandık” ifadelerini kullanarak çevre kirliliğinden rahatsızlığını dile getirdi. Yılmaz, “Bu kirlilik gerçekten bir ayıptır. Güzel İzmir’in sahilinde görülen bu kirlilik yüz karasıdır diyebiliriz. Bunu duyarlı insanların yapmaması lazım. Görüntü hiç hoş değil. Olmaması gereken bir görüntü kirliliği, bu çöpler yüzünden doğa kirleniyor, çevredeki kuşlara, hayvanlara zarar veriyor. Sahil kenarında oturan insanlara zarar veriyor. Buraya gezmeye gelen insanlara zarar veriyor” dedi. Torunu ile gezmeye gelen Meral Yılman, torunun denizin kirliliğinden şikayet ettiğini belirterek, ''Torunum bana 'Neden denizi kirletiyorlar?' diye soruyor. Neden böyle kirletiyorlar bilmiyoruz. Aslında duyarlı olmamız lazım. Sahil kenarına hafta sonumuzu değerlendiriyoruz, çocuklarımız, torunlarımızla geliyoruz. Çocuklar geliyor bisiklete biniyorlar, oturuyoruz; yani çok kötü el birliği ile buralara çöp atmamamız lazım” ifadelerini kullandı.