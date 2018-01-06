Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl Siteler Mahallesi, Girne Caddesi Akbaba Sokak'taki evinde yalnız oturduğu öğrenilen 82 yaşındaki Halil Uzun’un evinde saat 15.30 sularında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. Sarıgöl Belediye İtfaiye ekiplerine bağlı üç itfaiyenin yoğun çalışmaları sonunda kontrol altına alınan yangında evde bulunan Halil Uzun hayatını kaybetti. Olay yerinde 112 ambulansı da hazır bekletildi. Olay yerine gelen Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, Halil Uzun’un cenazesi Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
06.01.2018 - 18:40 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : Manisa,yangın,yaşam haberleri,
534017 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534017.aspx
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