Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesinde Güneş Mahallesi ve Toptancı Hali’nde tırlardan hırsızlık olaylarının meydana gelmesi nedeniyle geniş çaplı çalışma başlattı. Güneş Mahallesi Kircicegi Caddesi üzerinde park halindeki 2 tırdan cep telefonu hırsızlığı, yine aynı yerde bulunan Belarus uyruklu bir şahsın tırından 450 dolar ve 2 adet cep telefonu ve 20 gün önce Toptancı Hali içindeki bir otomobilden cep telefonu hırsızlığını gerçekleştirenin kamera görüntülerinden R.F. ile M. K. olduğu tespit edildi. İki şüpheli ikametlerinde gözaltına alındı.Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2834 Sokak üzerinde park halindeki kamyonetin açık kasasındaki kırıcı matkap ve el aletlerini çalarak kaçan madde bağımlısı M.K. ve Ö.D. de Yunus timlerince Yeşildere Mahallesi'nde ara sokakta yakalandı.Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.