Tunceli Valiliği merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Bugün yapılan operasyonlarda teröristlerin kullandığı 2 mağaranın imha edildiği bildirilen açıklamada, "Operasyonda tespit edilen 2 adet mağara içerisinde 1 adet el telsizi, 4 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet kamera, 1 adet güneş paneli, 3 adet leşger kıyafeti, 2 adet sırt çantası, 4 adet uyku tulumu, 70 adet eldiven, 3 adet ayakkabı, 70 adet bere, 160 adet atlet, 20 adet kazak, 100 adet çorap, 70 çift patik, 2 adet battaniye, 4 adet panço, 10 adet puşi, muhtelif tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi
06.01.2018 - 19:35 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 19:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edilirken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Etiketler : Tunceli,terörist,PKK,
534029 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534029.aspx
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