Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay akşam saatlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Birkaç gündür devam eden aşırı yağışlar nedeniyle bir binanın istinat duvarı, üzerindeki toprağı ile beraber çöktü. Çöken duvar binanın giriş kapısına ve etrafına saçılırken maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.