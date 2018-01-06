Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Eskişehir Basket ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya geldi. Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde her iki takım seyircisi de takımları lehine tezahüratlarda bulunurken, zaman zaman salon içerisinde gerilim de yaşandı. İkinci periyodun sona ermesiyle çıkan olaylara özel güvenlik görevlileri ve polisler müdahale etti. Karşılaşmanın 31. dakikasında salonda çıkan olaylar dolayısıyla mücadele hakem tarafından durduruldu. Yaklaşık 20 dakika duran oyun, Beşiktaşlı taraftarların salondan çıkarılması ile devam etti.

Biletli taraftar salona alınmadı



Öte yandan, İstanbul’dan Eskişehir’e karşılaşmayı izlemeye gelen Beşiktaş taraftarları da iddiaya göre salona alınmadı. Duruma tepki gösteren taraftarlar, polisle karşı karşıya geldi. Polisin uyarılarına uymayan taraftarlar, polislere yerdeki mazgalları ve ellerinde bulunan su şişelerini fırlattı. Polis ekipleri, çıkan olaylara TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Çıkan olaylar, bir süre sonra yatıştırıldı.