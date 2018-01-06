Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Viranşehir-Diyarbakır Karayolu İso Harabeleri kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, aynı yöne gitmekte olan inşaat tahtaları yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle römorktaki tahtalar otomobilin üzerine devrildi. Feci kazada otomobilde bulunan Hüsna E., Fatma S., Mahir S., Gülbahar S. ve Sebahattin S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Hüsna E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.