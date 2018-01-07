Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenidoğan mahallesinde ikamet eden F.K. (41) isimli vatandaş, telefon üzerinden kendisini arayarak banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıya inandı. Şahsın, bankadan çekeceği kredinin dosya masrafı olarak 550 TL yatırması gerektiği söylemine inanan vatandaş, bunun üzerine parayı yatırdı. Ardından yine bankadan aradığını söyleyen başka bir şahsın da krediyi alabilmesi için 800 TL daha yatırması gerektiğini söylemesi üzerine F.K., belirtilen miktardaki parayı da hesaba yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, toplamda bin 350 TL parasını kaptırırken şüphelilerden şikayetçi oldu.