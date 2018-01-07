Damla Peker ANKARA
Veremin teşhis ve tedavisi tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılırken; Sağlık Bakanlığı tüberküloz kontrol çalışmalarını STK’larla birlikte her yıl yürütüyor. Başarılı kontrol çalışmalarıyla 2005’te hasta sayısı 20 bin 535 iken, 2016 yılında 12 bin 417’ye düştü. Sağlık Bakanlığı tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüberküloz ilaçlarını ücretsiz olarak hastalara ulaştırıyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortak bir çalışma başlattı. Kesin teşhis konulmuş tüberküloz hastalarına psikologlar ve sosyal çalışmacılar tarafından psiko-sosyal destek verilecek. Ayrıca hastalara nakdi yardım yapılacak.
Amansız hastalık yüzde 40 azaldı
Yakın zamana kadar amansız hastalık olarak bilinen verem (tüberküloz) halen dünyada en sık görülen enfeksiyonlar arasında yer alırken; ülkemizde yürütülen başarılı kontrol çalışmalarıyla hasta sayısı her yıl yüzde 6-7 oranında azalıyor.
Damla Peker ANKARA
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