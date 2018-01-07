Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Veremin teşhis ve tedavisi tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılırken; Sağlık Bakanlığı tüberküloz kontrol çalışmalarını STK’larla birlikte her yıl yürütüyor. Başarılı kontrol çalışmalarıyla 2005’te hasta sayısı 20 bin 535 iken, 2016 yılında 12 bin 417’ye düştü. Sağlık Bakanlığı tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüberküloz ilaçlarını ücretsiz olarak hastalara ulaştırıyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortak bir çalışma başlattı. Kesin teşhis konulmuş tüberküloz hastalarına psikologlar ve sosyal çalışmacılar tarafından psiko-sosyal destek verilecek. Ayrıca hastalara nakdi yardım yapılacak.