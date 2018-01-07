Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Federasyon Başkanı Ömer Kılıçoğlu: Ticari anlamda ülkemize döviz girdisi sağlayabilmek hem de süs hayvanları yetiştiriciliğini artırarak, dostlarımızın gelir düzeyini artırmak istiyoruz. İbik, kanat ve ayak yapısı, desenleri, tüy ve göz rengi gibi kıstaslarla değerlendirilecek hayvanlar arasından “en bakımlı” olanlar, farklı ülkelerden 6 hakemin puanlamasıyla bugün belirlenecek. Dereceye giren hayvanların sahiplerine, madalya ve kupa, en bakımlı hayvanın yetiştiricisine de ‘onur ödülü’ verilecek.