Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Şeref Demirkaya: Üçüncü basamak tedavi olan ve her hastaya uygulanmayan yöntemi uyguladık. Şu anda durumu gayet iyi. Çift görme problemi düzeldi. Denge sorunu var, ancak onu da fizik tedaviyle düzelteceğiz. Dünyada şu anda MS merkezlerinde kullanılan bir tedaviyi hastalarımıza uygulamak istedik. Sağlık Bakanlığı da bu alanda bize yardımcı oldu ve ilacımızı temin ettik. Çünkü ilaç henüz Türkiye’de onaylı değil. Bakanlığın izniyle getirtebiliyoruz. Biz de kliniğimizde ilk kez Sabahat’a bunu uyguladık. İşe yaradı. Hastalığı yenen ve her geçen gün sağlığına kavuşan genç kız ise şunları söyledi: Benim gibi MS hastası olanlara en büyük tavsiyem, inançlarını kaybetmesinler ve sporu asla ihmal etmesinler.