Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 03.30 sıralarında, Fahrettin Gökay Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İslam A.(24) adlı kişi banka şubesinin arka tarafında bulunan klima tırmanarak zemin kata çıktı. Ardından doğal gaz borusu ile yukarı çıkarak pencereyi kırıp içeri girdi. Alarmın ötmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen polis ekipleri kaçmaya çalışan İslam A.’yı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan İslam A. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Şahıs İfadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.