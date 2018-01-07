Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yönetiminde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin eden kişilere karşı başlattığı operasyon kapsamında, Sarıçam ilçesi İncirlik Park alanında Van'dan kente gelen bir tır durduruldu. Tırda arama yapan dedektör narkotik köpeği "Oscar", geri dönüşüm malzemesi dolu çuvallar içerisine gizlenmiş 98 pakette 48 kilo 774 gram eroin maddesi ve 85 pakette 88 kilo 235 gram toz esrar esrar maddesi buldu. Maddelerin bir kısmının Adana'da, kalan kısmının da İstanbul'da satıcılara teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü İ.B. (39) tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucudan en az 450 bin kişinin doz alabileceği bildirildi.