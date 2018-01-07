Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkeze bağlı Kaşoba köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki F.G.’nin kullandığı 34 RJ 8473 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan İshak Emre Ö.’nün (19) bindiği ata çarptı. Kazada at telef olurken, binicisi İshak Emre Ö. yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İshak Emre Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ata çarpan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.