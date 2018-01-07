Kaza, Elâzığ-Bingöl karayolunda Çağlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 23 plakalı otomobil Elâzığ istikametine seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki B.K.'ye çarptı. Kazada yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Otomobilin çarptığı 70 yaşındaki kadın öldü
07.01.2018 - 10:27 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ'da otomobilin çarptığı 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Etiketler : elazığ,kaza,trafik kazası,haberler,
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