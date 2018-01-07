Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin birçok bölgesi kara teslim olmuş durumda. Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan olumsuz hava koşullarına rağmen Sakarya hafta sonunu güneşli geçirdi. Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinden olan Güney Mahallesi'nde güneşi görerek aldanan papatya, dana kıran, yaban menekşesi isimli çiçekler açtı. Dikmen Yaylası'ndaki kara rağmen çiçeklerin açmasını mahalle sakinleri şaşkınlıkla karşıladı.



"Biz bunu bir kez daha 1987 tarihinde yaşadık"

Kış ayındaki güneşli havayı yıllar önce tekrar yaşadığını dile getiren mahalle sakinlerinden Bahattin Işıkveren yaptığı açıklamada, "Doğma büyüme bu topraklardayım. Eski zamanlara göre kar olması gerekiyordu. Ocak ayındaki çıkan bu güneş bize bahar havası aldırdı. Biz bunu bir kez daha 1987 tarihinde yaşadık. Benzeri midir değil midir Allah bilir. Bu sıcak böyle bir hafta daha devam ederse yaprak, çiçek her şey büyür. Dana kıran, yaban menekşesi ve papatyalar normal şekilde görülmeye başlandı" dedi.