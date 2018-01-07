Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Tansu Çiller Caddesi Vali yolu üzerinde seyir halinde olan 36 SC 736 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alev aldı. Aracın yandığını gören sürücü, hemen otomobilden indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Iğdır’da seyir halindeki otomobil alev aldı
07.01.2018 - 11:05 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır’da seyir halinde olan bir otomobil aniden alev alarak yanmaya başladı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Tansu Çiller Caddesi Vali yolu üzerinde seyir halinde olan 36 SC 736 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alev aldı. Aracın yandığını gören sürücü, hemen otomobilden indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Etiketler : Iğdır,yaşam haberleri,ığdır haberleri,
534164 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534164.aspx
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