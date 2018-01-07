Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Tansu Çiller Caddesi Vali yolu üzerinde seyir halinde olan 36 SC 736 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alev aldı. Aracın yandığını gören sürücü, hemen otomobilden indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.