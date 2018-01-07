Ölen sürücülerden birinin kask kamerasına yansıyan olayda, iki motosikletinin, tali yoldan çıkan tıra çarptıkları görülüyor. Kazada motosikletler paramparça olurken, sürücülerden biri olay yerinde, diğeriyse hastanede hayatını kaybediyor.
2 motosikletli bu kazada hayatını kaybetti
07.01.2018 - 11:36 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’de 2 motosikletlinin hayatını kaybettiği feci kaza, kameraya yansıdı.
Etiketler : Mersin,kaza,haberler,
534174 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534174.aspx
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