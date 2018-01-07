Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alanya Cezaevi İnfaz Kurumu’ndan geçen yıl 8 Ağustos’ta firar eden Hamit T. (22) ile 3 gündür firari olarak aranan Nadir B.’nin (20) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, hakkında hırsızlık, basit yaralama, yağma gibi suçlardan 8 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hamit T.’yi dün gece saatlerinde İskele Caddesi’nde düzenlediği operasyonla yakaladı. Hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Nadir B. ise asayiş ekiplerinin operasyonuyla Atatürk Caddesi'nde yürüdüğü sırada yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 firari çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, firar ettiği Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.