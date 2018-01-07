Çarşı Mahallesi'nde geceleyin meydana gelen olayda iddialara göre, Mehmet Fedekar, tartıştığı eşi Zeynep'in başına nacağın arka kısmı ile vurdu. Mehmet Fedekar, eşinin öldüğünü anlayınca Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Eve giden polis ve 112 sağlık ekipleri, Zeynep Fedekar'ın cesediyle karşılaştı. Zeynep Fedekar'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Mehmet Fedekar'ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceğini bildirdi.
81 yaşındaki adam 79 yaşındaki karısını öldürdü
07.01.2018 - 12:17 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mehmet Fedekar (81), eşi Zeynep'i (79) başına nacakla vurarak öldürdü.
Çarşı Mahallesi'nde geceleyin meydana gelen olayda iddialara göre, Mehmet Fedekar, tartıştığı eşi Zeynep'in başına nacağın arka kısmı ile vurdu. Mehmet Fedekar, eşinin öldüğünü anlayınca Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Eve giden polis ve 112 sağlık ekipleri, Zeynep Fedekar'ın cesediyle karşılaştı. Zeynep Fedekar'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Mehmet Fedekar'ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceğini bildirdi.
Etiketler : bilecik,kadın cinayeti,haberler,
534180 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534180.aspx
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