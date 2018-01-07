Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 EV 109 plakalı aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Araçta yapılan detaylı aramada, toplam 6 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.Ö. ve K.Ö. isimli şahıslar hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapılmıştır” denildi.
Van’da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
07.01.2018 - 12:27 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 12:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : Van,kaçak sigara,yaşam haberleri,
534182 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534182.aspx
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