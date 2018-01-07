Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 EV 109 plakalı aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Araçta yapılan detaylı aramada, toplam 6 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.Ö. ve K.Ö. isimli şahıslar hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapılmıştır” denildi.