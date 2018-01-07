Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta tatil için Manavgat’a gelen Alman vatandaşı Stefan Lehnacker (49) Kumköy bölgesinde bir otele yerleşti. Geçtiğimiz Cumartesi aşırı derecede alkollü olarak otelin sahil bölümünde merdivenlerde düşerken bir turist bayana da çarparak yaralanmasına neden olan Stefan Lehnacker, özel bir hastanedeki tedavisinin ardından bu kez tatiline başka bir otelde devam etti. Dün otelde aşırı derecede alkol aldığı öğrenilen Stefan Lehnacker'in kaldığı odaya giren temizlik görevlileri, Lehnacker'i odasında hareketsiz hâlde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Lehnacker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Lehnacker'in odasında iki adet boş alkol şişesi bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Alman turistin alkol komasına girerek, yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.