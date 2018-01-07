Edinilen bilgilere göre, Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Ordulukaradere köyü yoluna döşenen demir bariyerleri çalarak kaçan cezaevi firarisi Orhan Ç. ve arkadaşları Ahmet Ş., Yekta Ö., Soner Ş., Orhan D. isimli şahıslar, Kaynaşlı ilçesinde polis ekiplerince fark edildi. Polis ekiplerinin yaptıkları GBT sorgusunda firari olduğu ortaya çıkan Orhan Ç. ile yanında bulunan Ahmet Ş., Yekta Ö., Soner Ş., Orhan D. gözaltına alınarak Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Bariyerleri çalan cezaevi firarisi yakalandı
07.01.2018 - 12:49 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce’nin Cumayeri ilçesinde bir köyden yola döşenen bariyerleri çalan ve kaçan cezaevi firarisi şahıs ile 4 arkadaşı, Kaynaşlı ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Ordulukaradere köyü yoluna döşenen demir bariyerleri çalarak kaçan cezaevi firarisi Orhan Ç. ve arkadaşları Ahmet Ş., Yekta Ö., Soner Ş., Orhan D. isimli şahıslar, Kaynaşlı ilçesinde polis ekiplerince fark edildi. Polis ekiplerinin yaptıkları GBT sorgusunda firari olduğu ortaya çıkan Orhan Ç. ile yanında bulunan Ahmet Ş., Yekta Ö., Soner Ş., Orhan D. gözaltına alınarak Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Etiketler : düzce,cezaevi firarisi,haberler,
534187 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534187.aspx
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