Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Ordulukaradere köyü yoluna döşenen demir bariyerleri çalarak kaçan cezaevi firarisi Orhan Ç. ve arkadaşları Ahmet Ş., Yekta Ö., Soner Ş., Orhan D. isimli şahıslar, Kaynaşlı ilçesinde polis ekiplerince fark edildi. Polis ekiplerinin yaptıkları GBT sorgusunda firari olduğu ortaya çıkan Orhan Ç. ile yanında bulunan Ahmet Ş., Yekta Ö., Soner Ş., Orhan D. gözaltına alınarak Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.