Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesi Servetiye Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana gelen olayda 4 yaşındaki Sahra K., dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü. Durumu gören yakınları hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük Sahra'nın öldüğünü belirledi. Yaşananlar sonrası küçük çocuğun cansız bedeni Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.