Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Karşı Sokak üzerindeki bir evde Mehmet Savar isimli bir kişi yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yerin de yapılan incelemenin ardından Savar'ın kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi merkezine gönderildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.