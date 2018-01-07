İstanbul'da kış mevsimi olmasına rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, yeni yılın ilk hafta sonunda sahil kenarlarına ve parklara akın etti. Vatandaşlar kış mevsiminde yazdan kalma bir günün tadını çıkarırken, çocuklar da gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
“Kışın böyleyse baharda denize gireriz”
Kızıyla birlikte sıcak havanın tadını çıkardığını belirten bir vatandaş, ”Kışın böyleyse baharda denize gireriz” dedi. Sahil kenarında kızıyla oturan bir başka vatandaş ise, "Böyle bir havayı değerlendirmek isteyen herkes atmış kendini dışarı. Arabayı koyacak yer bulamadık. Kızımla geziyoruz” diye konuştu.
İstanbullular park ve sahillere akın etti
07.01.2018 - 15:46 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni yılın ilk hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, park ve sahil kenarlarına akın etti. Bazı vatandaşlar ailesiyle vakit geçirirken, kimi vatandaşlar da sahil kenarında oturmayı tercih etti.
İstanbul'da kış mevsimi olmasına rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, yeni yılın ilk hafta sonunda sahil kenarlarına ve parklara akın etti. Vatandaşlar kış mevsiminde yazdan kalma bir günün tadını çıkarırken, çocuklar da gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
Etiketler : istanbul,sıcak hava,haberler,
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