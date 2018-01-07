Olay, Kaletepe Mahallesi Alparslan Pehlivanlı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A., H.T.E., H.E., H.A. ve F.B.A. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu F.B.A. bıçakla H.T.'yi göğsünden yaraladı. 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan H.T.’yi Kırıkkale Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen H.T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili F.B.A.’yı gözaltında aldı.Soruşturma devam ediyor.
Kırıkkale’de bıçaklı kavga: 1 ölü
07.01.2018 - 16:16 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale’de iki grup arasında yaşanan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Kırıkkale,bıçaklı kavga,
534236 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534236.aspx
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