Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kaletepe Mahallesi Alparslan Pehlivanlı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A., H.T.E., H.E., H.A. ve F.B.A. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu F.B.A. bıçakla H.T.'yi göğsünden yaraladı. 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan H.T.’yi Kırıkkale Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen H.T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili F.B.A.’yı gözaltında aldı.Soruşturma devam ediyor.