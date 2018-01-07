Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oltu’da güvenlik güçlerinin dün gece saatlerinde yaptığı çalışmada, Göle Jandarma Asayiş Komutanlığına görevli Oltu nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Y.E.Y. isimli şahsa ait araç yapılan takip sonucu Subatik yol ayrımında durduruldu. Araç içerisinde paket halinde ve aracın tavan döşeme içinde zula tabir edilen bölgede ve şahısların araçtan atmış oldukları paket içerisinde 145 gr esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.E.Y, A.K, M.Y, S.D, O.Ö isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Geceyi nezarethanede geçiren şahıslar işlemlerinin akabinde mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.