Boğaziçi Üniversiteler Derneğinin toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebeğin ağlaması renkli anlara sahne oldu. Konuşmasına ara veren Erdoğan, ”Ağlatma bebeği, neden ağlatıyorsun” dedi. Bu sırada salonda gülüşmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteler Derneğinin toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağladı. Bebeğin sesini duyan Erdoğan, konuşmasına ara verdi ve gülerek anneye “Ağlatma bebeği, neden ağlatıyorsun” dedi. Bu sırada salonda gülüşmeler yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağlayınca renkli görüntüler yaşandı
07.01.2018 - 17:06 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boğaziçi Üniversitesindeki konuşmasında bebeğin ağlama sesini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına ara verip "Ağlatma bebeği, neden ağlatıyorsun" diyerek annesine seslendi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Boğaziçi Üniversitesi,ağlayan bebek,
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