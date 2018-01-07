Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evlerinde ısınmak için kömür sobasını yakıp yatan Reşat Canlı (66) ve Zehra Canlı (64) sabah sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olarak bulundu. Yapılan ilk kontrolde Reşat Canlı’nın öldüğü belirlenirken, eşi Zehra Canlı ise yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi’ne oradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. 2 gündür yoğun bakımda kalan Zehra Canlı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.