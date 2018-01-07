Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evlerinde ısınmak için kömür sobasını yakıp yatan Reşat Canlı (66) ve Zehra Canlı (64) sabah sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olarak bulundu. Yapılan ilk kontrolde Reşat Canlı’nın öldüğü belirlenirken, eşi Zehra Canlı ise yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi’ne oradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. 2 gündür yoğun bakımda kalan Zehra Canlı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hatay'da soba gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti
07.01.2018 - 17:11 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde önceki gün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftten yoğun bakımda olan Zehra Canlı da yaşam mücadelesini kaybetti.
Etiketler : hatay,iskenderun,soba gazı,
534261 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534261.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER