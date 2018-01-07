Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe’de dün 16.00 sıralarında, Suriyeli Delil Meiş’in (20) bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğünce çok yönlü çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, tiziz çalışma sonucu olayla ilgili 4 kişinin kimliğini belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, H.A., M.Y., A.E. ve T.E. adlı şahısları gözaltına aldı. H.A.’nın üzerinde, olayda kullanılan bıçağın bulunduğu da öğrenildi. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.