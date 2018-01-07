Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Çameli ilçesi Gökçeyaka Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası 84 yaşındaki Rıza Tekin, aynı ilçeye bağlı Kolak Mahallesi’ndeki Musa Turgut adındaki akrabasının yanına gitmek içine Cuma günü öğle saatlerinde, yakınları tarafından minibüse bindirildi. Minibüsle Kolak Mahallesi’ne giden Tekin’in buradaki akrabalarının yanına gitmediği öğrenilince, kayıp başvurusunda bulunuldu. İhbar üzerine 84 yaşındaki adamın bulunması için jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dağ Kurtarma Derneği (DAK), ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları arama çalışmalarına gece karanlık nedeniyle ara verdi.

48 saat sonra cesedi bulundu

Bugün arama çalışmalarına devam edilen Alzheimer hastası 84 yaşındaki Tekin’in cesedi, AKUT ekipleri ve vatandaşlar tarafından 4 kilometre uzaklıktaki Kocaova Mahallesi yakınlarındaki ormanlık yamaçta bulundu. Yapılan incelemenin ardından Tekin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Tekin’in cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.