Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yarmakaya köyünde ikamet eden Sakine, Fadime, Bircan ve Fatma Güneş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi
07.01.2018 - 18:57 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 19:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Şahısların hastanedeki tedavisi sürüyor,
Etiketler : adıyaman,zehirlenme,
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