Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yarmakaya köyünde ikamet eden Sakine, Fadime, Bircan ve Fatma Güneş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.