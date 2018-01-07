Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıcaklığın 20 derecelere ulaştığı İskenderun’da pek çok vatandaş hafta sonu tatilini de fırsat bilerek sahile deniz kenarlarına akın ederek aileleri ve dostlarıyla güneşli günün tadını çıkardılar. Çocuklarda parkta aileleriyle birlikte oyunlar oynarken, bazı vatandaşlar da çocuklarıyla balık tutarak güneşli bir pazarın keyfini doyasıya yaşadılar.

Sahilde aileleriyle birlikte güneşli havanın keyfini süren vatandaşlar, “Memleketimiz güzel herkesi bekleriz. Kış aylarında da olsa kentimiz İskenderun’da güneşli günlerin tadı bir başka oluyor. Hafta sonu ve havaların da güzel olması nedeniyle ailelerimizle, çocuklarımızla, dostlarımızla, arkadaşlarımızla bu güzel havanın tadını çıkartıyoruz. Gerçekten güzel bir gün ailecek hoşça vakit geçiriyoruz” dediler.

Kimi vatandaşlar sahilde güneşli ve temiz bir havanın tadını çıkartırken, kimi vatandaşlar da tur teknelerine binerek körfezin güzelliğini denizden seyrettiler.

İskenderun Atatürk Anıtı önünde de bol bol resim çeken vatandaşlar, iskele üzerinde de yürüyüş yaparak denizi seyretmenin ve güzel havanın tadını doyası yaşadılar.