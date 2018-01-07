Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Kavacık Mahallesi’nde meydana geldi. Saniye Kahrımanlı'yı (85) ziyaret etmek için evine gelen komşuları, Kahrımanlı'nın kapıyı açmamasından şüphelenerek polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, evin kapısını kırarak içeriye girdi. Ekipler Kahrımanlı'yı hareketsizce yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kahrımanlı'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Yapılan incelemelerin ardından Saniye Kahrımanlı'nın cenazesi morga kaldırıldı.

Saniye Kahrımanlı'nın oğlu Gazeteci Aybey Kahrımanlı'nın da iki yıl önce aynı evde geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybettiği öğrenilirken, kızının ise hastanede yattığı kaydedildi.