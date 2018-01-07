Edinilen bilgiye göre olay, Şavşat ilçesine bağlı Yaşar köyünde meydana geldi. Cami İmamı Özgen Gül (49), bozulan cami minaresine bağlı hoparlörü onarmak için çıktığı minarede aniden kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybettiği anlaşılan imamın cansız bedeni, çıktığı minareden olay yerine gelen vinç vasıtasıyla indirildi.
Hoparlörü onarmak için çıktığı minarede kalp krizi geçirip öldü
07.01.2018 - 23:50 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 23:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin’de cami imamı, arızalı hoparlörün onarımı için çıktığı minarede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Artvin,
534336 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534336.aspx
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