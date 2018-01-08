Kaza, saat 22.00 sıralarında Bolu-Mudurnu yolunun Seyit köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametine giden Ahmet Yavuz yönetimindeki 14 EE 996 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü yaralanırken, 60 yaşındaki Tuncay Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet Yavuz, 112 Acil ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Minibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
08.01.2018 - 00:26 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 00:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Etiketler : Bolu,
534339 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534339.aspx
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